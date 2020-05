VÍDEO: 54 anos do primeiro gol no Estádio Azteca

O Estádio Azteca completa nessa sexta-feira, 29 de maio, 54 anos de existência. Foi inaugurado em 1966 e hoje, após seis grandes ou pequenas reformas, ainda é um dos estádios de futebol mais majestosos do mundo.

É o único estádio do mundo a sediar duas finais da Copa do Mundo da FIFA (desde a de 1950 no Brasil, o famoso 'Maracanaço', não era uma final comum), além da final do Torneio Olímpico, entre muitos outros grandes eventos.

E tudo começou em 29 de maio de 1966, com o América-Torino disputado em sua inauguração. E nessa partida, aos dez minutos do jogo, Arlindo dos Santos inscreveu seu nome em letras douradas na história do coliseu mexicano.