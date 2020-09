VÍDEO: o primeiro gol de Leroy Sané pelo Bayern de Munique

Após surgir no Schalke em uma história que durou mais de cinco anos, Leroy Sané iniciou uma trajetória de quatro temporadas no Manchester City. Agora, aos 24 anos, ele inicia uma experiência no Bayern de Munique.

Confira no vídeo o primeiro gol do meia-atacante alemão pelo gigante da Baviera. Foi quando ele marcou na vitória por 8 a 0 contra seu primeiro clube, o Schalke 04, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Alemão de 2020/21.