VÍDEO: Coritiba treina para duelo de técnicos estreantes

Após quatro derrotas nas quatro primeiras rodadas, Eduardo Barroca foi demitido pelo Coritiba. Com a mudança no comando, com Mozart como técnico interino, o Coxa enfrentou o Red Bull Bragantino somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro, mas continua ocupando a lanterna.

Agora, o time já treina com Jorginho pensando no jogo em casa contra o Sport, marcado para o próximo domingo. O time de Recife também terá técnico estreante, com Jair Ventura assumindo o comando na tentativa de tirar a equipe da zona do rebaixamento.

Veja no vídeo os movimentos do grupo do Coritiba já sob as ordens do novo treinador, que trabalha para tentar a segunda vitória no Brasileirão.