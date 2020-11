Copa do Brasil: prováveis escalações de América-MG e Corinthians

Após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, o América-MG entra em campo defendendo sua vantagem contra o Corinthians para avançar na Copa do Brasil. O jogo na Arena Independência está marcado para as 21h30 e terá transmissão de TV Globo, SporTV e Premiere.

O time do técnico Lisca vem de derrota com time misto contra o Avaí na Série B, em que faz boa campanha e ocupa a terceira posição. Os desfalques são o zagueiro Eduardo Bauermann (se recupera de operação de joelho), o zagueiro Arthur e o atacante Lohan (já atuaram no torneio por outras equipes).

Vagner Mancini vem de vitória no Brasileirão contra o Inter e mantém duas dúvidas a poucas horas do duelo: os atacantes Boselli (dores lombares) e Jô (problema muscular de panturrilha). O lateral Fábio Santos, o meia Otero e o atacante Gustavo Mosquito não poderão atuar por já terem participado da Copa em outros clubes.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli, Diego Ferreira, Messias, Anderson, Sávio (João Paulo), Zé Ricardo, Juninhom Alê, Ademir, Rodolfo (Léo Passos) e Felipe Azevedo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Marllon, Gil, Lucas Piton, Xavier, Éderson, Ramiro, Cazares, Davó e Léo Natel (Mateus Vital ou Everaldo).