Vasco x Corinthians: prováveis escalações, horário e onde assistir

Vasco e Corinthians vêm de derrotas no fim de semana para abrir a 18ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) no São Januário e terá transmissão da TV Globo (menos para Ceará), da Sportv (exceto para o Rio de Janeiro) e dos Canais Premiere.

As duas equipes chegam precisando de uma vitória para amenizar a situação complicada na tabela. Com 18 pontos, são as últimas fora da zona de rebaixamento, a apenas dois pontos do Athletico Paranaense.

O time carioca terá a estreia do técnico português Ricardo Sá Pinto e pode ter também o meia argentino Leonardo Gil como estreante, mas não contará com os lesionados Ricardo Graça e Juninho, ambos com lesão na coxa direita.

O Timão, por sua vez, poderá contar com a reestreia de Fábio Santos. Vagner Mancini terá os retornos de Bruno Méndez e Ramiro, mas tem os desfalques de Otero (suspenso), Jô (probelam na panturrilha) e Danilo Avelar (lesão de joelho).

Prováveis escalações:

Vasco: Fernando Miguel, Cayo Tenório, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Junior (Leonardo Gil), Carlinhos e Benítez, Cano e Talles Magno.

Corinthians: Cássio, Fagner, Marllon (Bruno Méndez), Gil e Fábio Santos (Lucas Piton), Xavier; Ramiro, Camacho, Mateus Vital e Cazares, Boselli (Luan).