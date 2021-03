O Paris Saint-Germain fez homenagens às mulheres nesta segunda-feira, Dia Internacional das Mulheres em 2021.

As jogadoras da equipe feminina tiraram fotos com a coleção lifestyle Jordan x Paris Saint-Germain. Além disso, o clube fez um vídeo especial para essa data, com a participação de atletas e de meninas - confira acima.