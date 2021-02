PSG goleia o lanterna e segue na cola do líder

O Dijon recebeu o PSG neste sábado pela 27ª rodada do Campeonato Francês e se afundou ainda mais na última posição da tabela ao sofrer goleada de 4 a 0, repetindo o placar do primeiro confronto entre os dois times.

A vitória dos visitantes iniciou com Moise Kean balançando as redes logo aos 6 minutos com assistência de Diallo. Mbappé deu sequência aos 32 minutos, quando converteu uma cobrança de pênalti cometido por Celina.

Draxler teve um gol anulado pouco antes do intervalo, mas Mbappé recebeu passe de Rafinha no começo do segundo tempo para voltar a marcar.

Antes de completarem o placar, Draxler teve um novo gol anulado, mas em seguida deu a assistência para o português Danilo Pereira fazer o quarto gol.

Com a vitória, o PSG recupera a segunda posição, soma 57 pontos e fica a um do líder Lille, mas pode ser ultrapassado pelo Lyon nesse domingo. O Dijon segue no último lugar com 15 pontos conquistados em 27 jogos.