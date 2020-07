VÍDEO: PSG segue preparação para voltar à Liga dos Campeões

O campeão francês voltou às atividades na segunda metade de junho se preparando para o retorno do futebol na França e na Europa. Com a Ligue 1 concluída antecipadamente, o time de Tuchel se treina para disputar três competições.

O PSG está na final de dois torneios nacionais, que devem acontecer na última semana de julho. Pela Copa da França, o clube enfrenta o Saint-Etiénne, maior campeão nacional do país, no dia 24. Já pela Copa da Liga Francesa, enfrentará o rival Lyon no dia 31.

Depois, o time viaja até Lisboa para a disputa da Liga dos Campeões em agosto. O campeonato europeu será concentrado em Portugal e terá jogos únicos em todas as fases.