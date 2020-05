Ex-agente acredita que Neymar continuará no PSG

A novela sobre o futuro de Neymar ganhou mais um episódio. Wagner Ribeiro, ex-agente do camisa 10 do PSG, disse que não acredita que o jogador deixe o Parque do Princípes, embora existam grandes rumores sobre o possível retorno do craque ao Barcelona.

"Acredito que ele fique no PSG porque o mercado é outro", disse o ex-representante do jogador em entrevista à Fox Sports. "O mundo econômico do futebol vai mudar, não tenho dúvida". Ribeiro se referia à questão financeira dos clubes pós-pandemia.

Segundo o empresário, Neymar tem uma multa de 164 milhões de euros (R$ 1,06 bilhão) no clube francês. Mas este valor ainda pode ser um impedimento para o Barcelona contratar o brasileiro, já que o clube enfrenta dificuldades financeiras devido a pandemia de Covid-19.

Não seria só o Barcelona que estaria interessado em contratar Neymar. A Juventus também poderia fazer uma oferta para o PSG e incluir na negociação o argentino Paulo Dybala.

O próprio Wagner Ribeiro, em outra entrevista, já havia declarado que Florentino Pérez ainda sonha com Neymar defendendo a camisa do Real Madrid. O clube merengue, porém, deve voltar suas atenções e seu dinheiro em Kylian Mbappé e Erling Haaland nas próximas janelas de transferência.