Quais jogos do Brasileirão serão remarcados por conta das finais dos Estaduais?

Com os estaduais chegando ao fim, os clubes voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro, que retorna no próximo final de semana. Porém, algumas das equipes que ainda seguem vivas na briga pelos títulos regionais terão suas estreias adiadas no Brasileirão.

Isso irá acontecer porque, com a paralisação do futebol ao longo país, por conta da pandemia do novo coronavírus, o calendário do futebol brasileiro ficou ainda mais apertado do que normalmente. Assim, as datas de algumas finais dos estaduais irão coincidir com a realização da primeira rodada do nacional.

Quais jogos do Brasileirão serão adiados?

Até o momento, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já confirmou o adiamento de dois jogos da primeira rodada do Brasileirão - programada para acontecer no próximo final de semana, entre os dia 8 e 9 de agosto - por conta das finais do Campeonato Paulista, entre Corinthians e Palmeiras.

A segunda final do estadual de São Paulo está marcada para acontecer no sábado, dia 8 de agosto, e, portanto, os dois clubes envolvidos na decisão não poderão estrear no nacional na data prevista anteriormente.

Assim, as estreias de Corinthians x Atlético-GO e Palmeiras x Vasco, que seriam disputadas no domingo, na Arena Corinthians e no Allianz Parque, respectivamente, serão remarcadas para nova data.

Outros estaduais, como o Mineiro e o Gaúcho, ainda não conhecem seus finalistas e seguem sem uma data marcada para a decisão, que pode acontecer apenas após o início do Brasileirão.

Qual será a nova data das partidas?

Até o momento, em comunicado oficial, a CBF informou apenas que os jogos serão adiados, mas não confirmou uma data para que eles de fato aconteçam.

“A CBF informa que vai remarcar os jogos dos clubes da Série A do Brasileirão Assaí 2020 que coincidam com a data base da partida definidora do título de seus respectivos campeonatos estaduais. As novas datas serão oportunamente divulgadas pela Diretoria de Competições”, anunciou a entidade.

Cabe destacar que o calendário do futebol brasileiro, que já é tradicionalmente bem apertado, sofreu ainda mais com o período de quarentena e isolamento social pelo Brasil.

Além do Brasileirão, que terá o encerramento de sua edição de 2020 apenas em 2021, os principais clubes do país também disputam a Copa do Brasil, a Libertadores da América ou a Copa Sul-Americana, o que dificulta ainda mais encontrar uma data em que ambas as equipes possam jogar.

Confira os jogos da primeira rodada do Brasileirão 2020

(horários de Brasília)

Sábado, 8 de agosto

19h - Fortaleza x Athletico - Arena Castelão 19h30 - Coritiba x Internacional - Estádio Couto Pereira 21h - Sport x Ceará - Ilha do Retiro

Domingo, 9 de agosto

11h - Botafogo x Bahia - Estádio Nilton Santos 16h - Flamengo x Atlético-MG - Maracanã 16h - Santos x Red Bull Bragantino - Estádio Vila Belmiro 16h - Goiás x São Paulo - A definir 19h - Grêmio x Fluminense - Arena do Grêmio

A definir

Corinthians x Atlético-GO - Arena Corinthians Palmeiras x Vasco da Gama - Allianz Parque