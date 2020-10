Quais são os clubes brasileiros mais desfalcados por seleções?

Nas próximas três rodadas do Campeonato Brasileiro, 18 jogadores vão desfalcar os seus time por estarem a serviço de suas respectivas seleção na Data Fifa, para as duas primeiras partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Flamengo e Palmeiras serão os mais prejudicados.

Assim como vem acontecendo há algum tempo, o Brasileirão não vai ser paralisado por contas das Datas Fifa, principalmente por conta do calendário apertado causado pela pandemia de coronavírus Covid-19. Desta forma, nove clubes da Série a vão perder ao menos um atleta nas próxima três rodadas, além do Cruzeiro.

Com quatro convocados cada, Flamengo e Palmeiras serão os mais prejudicados por conta dos compromissos das seleções. Depois deles, está o líder Atlético-MG, que perde três jogadores, nenhum para a seleção brasileira. Além destes, Corinthians perde dois atletas, Atlético-GO, Athletico-PR, Botafogo, Santos e São Paulo um cada.

Entre os 18 jogadores da Série A convocados, apenas cinco vão servir ao Brasil, enquantos os outros se apresentam a outras sete seleções da América do Sul.

Quais são os clubes mais desfalcados na Data Fifa?

FLAMENGO - 4 desfalques

Éverton Ribeiro e Rodrigo Caio (Brasil), Arrascaeta (Uruguai) e Isla (Chile)

Quais partidas perdem: Sport (casa), Vasco (fora) e Goiás (casa)

PALMEIRAS - 4 desfalques

Gabriel Menino e Weverton (Brasil), Gustavo Gómez (Paraguai) e Viña (Uruguai)

Quais partidas perdem: Botafogo (fora), São Paulo (casa) e Coritiba (casa)

ATLÉTICO-MG - 3 desfalques

Alan Franco (Equador), Savarino (Venezuela), Junior Alonso (Paraguai)

Quais partidas perdem: Fortaleza (fora), Goiás (casa) e Fluminense (casa)

CORINTHIANS - 2 desfalques

Cantillo (Colômbia) e Otero (Venezuela)

Quais partidas perdem: Santos (casa), Ceará (fora) e Athletico-PR (fora)

ATLÉTICO-GO

Vaca (Bolívia)

Quais partidas perde: São Paulo (fora), Red Bull Bragantino (casa) e Santos (fora)

ATHLETICO-PR

Santos (Brasil)

Quais partidas perde: Ceará (casa), Internacional (fora) e Corinthians (casa)

BOTAFOGO

Gatito Fernández (Paraguai)

Quais partidas perde: Palmeiras (casa), Sport (fora) e Grêmio (fora)

SANTOS

Soteldo (Venezuela)

Quais partidas perde: Corinthians (fora), Grêmio (casa) e Atlético-GO (casa)

SÃO PAULO

Arboleda (Equador)

Quais partidas perde: Atlético-GO (casa), Palmeiras (fora) e Ceará (fora)