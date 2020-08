Quais são os números de Jorge Jesus no Flamengo?

Com pouco mais de um ano de trabalho no comando do Flamengo, Jorge Jesus quebrou recordes e escreveu um capítulo importante na história do clube. Após realizar campanha inédita e histórica no Campeonato Brasileiro, além da conquista da Libertadores após 38 anos de jejum, o português é unanimidade no Brasil, totalizando 43 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas desde que assumiu o time carioca.

Se em 2019 ele encerrou o ano com dois títulos (Brasileirão e Libertadores), o Mister iniciou 2020 com quatro novas taças (Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca).

Após uma longa novela, o Flamengo anunciou a renovação de contrato do treinador português até 2021. Entretanto, o Benfica convenceu JJ a retornar para a sua terra natal, deixando uma saudade gigante entre a torcida rubro-negra, que agora tem no catalão Domènec Torrent um novo treinador.

E a tarefa do novo comandante - que já vem sendo criticado após duas derrotas - promete ser difícil enquanto existir comparações com os feitos de JJ.

Confira os números do Mister no Flamengo!

CAMPEONATO CARIOCA - 2020

O Flamengo iniciou a temporada no meio do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro utilizou os jovens nas primeiras rodadas da Taça Guanabara, e com o passar do tempo, Jorge Jesus foi escalando o time principal. Na final da competição, o Mengão, com um time alternativo, venceu o Boavista de virada por 2 a 1 e faturou o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Na Taça Guanabara, 100% de aproveitamento e mais uma final garantida. Na finalíssima contra o Fluminense, a vitória por 1 a 0 garantiu mais um título.

15 DE JULHO - FLAMENGO 1X0 FLUMINENSE - FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA - VOLTA

12 DE JULHO - FLUMINENSE 1X2 FLAMENGO - FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA - IDA

8 DE JULHO DE 2020 - FLUMINENSE (3) 1X1 (2) FLAMENGO - FINAL DA TAÇA RIO

5 DE JULHO DE 2020 - FLAMENGO 2 X 0 VOLTA REDONDA - SEMIFINAL DA TAÇA RIO

1 DE JULHO DE 2020 - FLAMENGO 2 X 0 BOAVISTA - FASE DE GRUPOS DA TAÇA RIO

18 DE JUNHO DE 2020 - BANGU 0 X 3 FLAMENGO - FASE DE GRUPOS DA TAÇA RIO

14 DE MARÇO DE 2020 - FLAMENGO 2 X 1 PORTUGUESA - FASE DE GRUPOS DA TAÇA RIO

7 DE MARÇO DE 2020 - FLAMENGO 3 X 0 BOTAFOGO - FASE DE GRUPOS DA TAÇA RIO

29 DE FEVEREIRO DE 2020 - CABOFRIENSE 1 X 4 FLAMENGO - FASE DE GRUPOS DA TAÇA RIO

22 DE FEVEREIRO DE 2020 - BOAVISTA 1 X 2 FLAMENGO - FINAL DA TAÇA GUANABARA

12 DE FEVEREIRO DE 2020 - FLUMINENSE 2 X 3 FLAMENGO - SEMIFINAL DA TAÇA GUANABARA

8 DE FEVEREIRO DE 2020 - FLAMENGO 2 X 0 MADUREIRA - FASE DE GRUPOS DA TAÇA GUANABARA

3 DE FEVEREIRO - RESENDE 1 X 3 FLAMENGO - FASE DE GRUPOS DA TAÇA GUANABARA

RECOPA - 2020

No jogo de ida da Recopa Sul-Americana, o Flamengo empatou por 2 a 2 com o Independiente Del Valle no Estádio Atahualpa, em Quito. Murillo e Pellerano marcaram para os donos da casa, enquanto Bruno Henrique e Pedro balançaram as redes para o time carioca.

Na volta, dentro do Maracanã, Gabigol e Gerson (2x) garantiram mais uma taça para o Rubro-Negro.

19 DE FEVEREIRO DE 2020 - INDEPENDIENTE DEL VALLE 2 X 2 FLAMENGO - FINAL

26 DE FEVEREIRO DE 2020 - FLAMENGO 3X0 INDEPENDIENTE DEL VALLE - FINAL

SUPERCOPA DO BRASIL - 2020

A equipe de Jorge Jesus bateu o Athletico-PR por 3 a 0, em Brasília, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, e conquistou a taça inédita na galeria de troféus do clube.

16 DE FEVEREIRO DE 2020 - FLAMENGO 3 X 0 ATHLETICO-PR - FINAL

MUNDIAL DE CLUBES - 2019

Na busca pelo bicampeonato mundial, o Flamengo foi derrotado pelo Liverpool na final por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino. O Rubro-Negro até pressionou os Reds, mas acabaram sofrendo um gol do brasileiro já na prorrogação.

CAMPEONATO BRASILEIRO - 2019

Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo não só atingiu a sua maior sequência invicta no Brasileirão - deixou para trás os times de Zico (1980) e Ronaldinho (2011), que ficaram 17 jogos sem perder -, como também viu Gabigol igualar a marca do Galinho na vitória sobre o Bahia. O atleta se tornou o jogador que mais marcou em uma única edição de Campeonato Brasileiro, totalizando, até o momento, 21 gols, assim como Zico.

Depois de ter sido campeão da Libertadores, a equipe conquistou também o título do Brasileiro com a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 2 a 1. Com o feito, o Rubro-Negro se tornou o primeiro time desde 1963 a ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano.

8 DE DEZEMBRO SANTOS 4 X 0 FLAMENGO 38ª

5 DE DEZEMBRO FLAMENGO 6 X 1 AVAÍ 37ª

1 DE DEZEMBRO PALMEIRAS 1 X 3 FLAMENGO 36ª

28 DE NOVEMBRO FLAMENGO 4 X 1 CEARÁ 35ª

17 DE NOVEMBRO GRÊMIO 0 X 1 FLAMENGO 33ª

13 DE NOVEMBRO FLAMENGO 4 X 4 VASCO 34ª (RODADA ANTECIPADA)

10 DE NOVEMBRO FLAMENGO 3 X 1 BAHIA 32ª

7 de NOVEMBRO BOTAFOGO 0 X 1 FLAMENGO 31ª

3 DE NOVEMBRO FLAMENGO 4 X 1 CORINTHIANS 30ª

30 DE OUTUBRO GOIÁS 2 X 2 FLAMENGO 29ª

27 DE OUTUBRO FLAMENGO 1 X 0 CSA 28ª

20 DE OUTUBRO FLAMENGO 2 X 0 FLUMINENSE 27ª

16 DE OUTUBRO FORTALEZA 1 X 2 FLAMENGO 26ª

13 DE OUTUBRO ATHLETICO-PR 0 X 2 FLAMENGO 25ª

10 DE OUTUBRO FLAMENGO 3 X 1 ATLÉTICO-MG 24ª

6 DE OUTUBRO CHAPECOENSE 0 X 1 FLAMENGO 23ª

28 DE SETEMBRO FLAMENGO 0 X 0 SÃO PAULO 22ª

25 DE SETEMBRO FLAMENGO 3 X 1 INTERNACIONAL 21ª

21 DE SETEMBRO CRUZEIRO 1 X 2 FLAMENGO 20ª

14 DE SETEMBRO FLAMENGO 1 X 0 SANTOS 19ª

7 DE SETEMBRO AVAÍ 0 X 3 FLAMENGO 18ª

1 DE SETEMBRO FLAMENGO 3 X 0 PALMEIRAS 17ª

25 DE AGOSTO CEARÁ 0 X 3 FLAMENGO 16ª

17 DE AGOSTO VASCO 1 X 4 FLAMENGO 15ª

10 DE AGOSTO FLAMENGO 3 X 1 GRÊMIO 14ª

4 DE AGOSTO BAHIA 3 X 0 FLAMENGO 13ª

28 DE JULHO FLAMENGO 3 X 2 BOTAFOGO 12ª

21 DE JULHO CORINTHIANS 1 X 1 FLAMENGO 11ª

14 DE JULHO FLAMENGO 6 X 1 GOIÁS 10ª

COPA LIBERTADORES - 2019

Jogadores do Flamengo comemoram a classificação histórica para a final da Libertadores / Foto: Getty Images

Se no Brasileirão o Flamengo de Jorge Jesus sobrou, na Copa Libertadores o clube também fez uma campanha histórica . Após colecionar vexames nos últimos anos, a equipe levantou o tão sonhado troféu após 38 anos.

Apesar de ter estreado com derrota para o Emelec fora de casa, o Rubro-Negro devolveu o placar de 2 a 2 no Maracanã e avançou para as quartas de final após vencer nos pênaltis por 4 a 2.

Na sequência, eliminou o Internacional e voltou às semifinais depois de 35 anos. Tabu quebrado e goleada histórica sobre o Grêmio. No Maracanã, após ter empatado em 1 a 1, massacrou o time comandado por Renato Gaúcho por 5 a 0.

Na grande decisão em Lima, no Peru, a equipe de Jorge Jesus encontrou o tão temido River Plate. No entanto, após sair perdendo por 1 a 0, o Fla não só empatou como virou o placar nos minutos finais e encerrou o jejum.

23 DE NOVEMBRO - FLAMENGO 2 X 1 RIVER PLATE - FINAL

23 DE OUTUBRO - FLAMENGO 5 X 0 GRÊMIO - SEMIFINAL (VOLTA)

2 DE OUTUBRO - GRÊMIO 1 X 1 FLAMENGO - SEMIFINAL (IDA)

28 DE AGOSTO - INTERNACIONAL 1 X 1 FLAMENGO - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

21 DE AGOSTO - FLAMENGO 2 X 0 INTERNACIONAL - QUARTAS DE FINAL (IDA)

31 DE JULHO - FLAMENGO 2 (4) X (2) 2 EMELEC - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)

24 DE JULHO - EMELEC 2 X 0 FLAMENGO - OITAVAS DE FINAL (IDA)

COPA DO BRASIL - 2019

O único tropeço da equipe de Jorge Jesus aconteceu na Copa do Brasil, frente ao Athletico-PR . Assim como na Arena da Baixada, a partida terminou empatada no Maracanã em 1 a 1 e foi decidida nos pênaltis, onde o rubro-negro paranaense levou a melhor.

O time falhou três dos quatro penâltis, um deles por Diego, um dos principais nomes do elenco.

Na ocasião, foi a terceira partida do treinador português, a segunda na Copa do Brasil, de onde sai eliminado após dois empates e a derrota nos penáltis. Pelo meio, o Fla goleou o Goiás, por 6 a 1 no Brasileirão.

11 DE JULHO - ATHLETICO-PR 1 X 1 FLAMENGO - QUARTAS DE FINAL

18 DE JULHO - FLAMENGO 1 (1) X (3) 1 ATHLETICO-PR - QUARTAS DE FINAL