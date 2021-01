Quais times da Série C garantiram vaga na Série B de 2021?

A Série C do Campeonato Brasileiro chegou a sua reta final, e além das equipes que se classificam para as semifinais da competição, começam a pintar os clubes que conquistaram vagas para a Série B em 2021.

Após a fase inicial de classificação, são formados dois quadrangulares (grupos com quatro equipes), que se enfrentam duas vezes cada. Ao final dos seis jogos de cada time, os dois melhores classificados do quadrangular 1 e 2 conquistam vagas para a segunda divisão do Brasileirão.

Quais times subiram para a Série B de 2021?

Após a vitória por 1 a 0 contra o Paysandu na 5ª rodada do quadrangular 2 (Grupo B) da Série C, o Remo chegou a 10 pontos e garantiu sua classificação como o primeiro colocado do grupo para as semis, além de conquistar a sonhada vaga para a Série B do Brasileirão.

De forma dramática, o segundo classificado para a Série B foi o Londrina. No duelo contra o já classificado Remo neste sábado (16), o Tubarão venceu com gol contra de Gilberto Alemão, que tirou a vaga do Ypiranga (que venceu o Paysandu por 1 a 0).