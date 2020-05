Qual a ligação do meme do caixão com Messi, CR7 e Ronaldinho?

A Internet está repleta de vídeos dos Dancing Pallbearers. No meme, eles apareceram depois que houve uma situação limítrofe que poderia levar à morte. Benjamin Aidoo é o líder deles.

Aidoo falou ao portal 'Marca' sobre o significado do fenômeno e ousou falar até de futebol. "Convidaria Cristiano Ronaldo, Messi e Ronaldinho para dançar. Esses três são meus favoritos", afirmou.

"Eu amo Ronaldo por sua personalidade, por sua maneira de ser. Messi é meu jogador favorito e Ronaldinho estava sempre com um sorriso. Eu os amo e gostaria de dançar e jogar com eles", acrescentou Aidoo.

Torcedor fiel do Chelsea, ele admite que é "desde que Essien jogou lá". "Agora há mais pessoas e adoro ver como os jogadores negros e brancos trabalham juntos. Adoro ver pessoas do meu país ou de outros lugares, mas pessoas negras jogando em grandes equipes", disse ele.

Aidoo deu seus primeiros passos no mundo do futebol quando criança. "Eu era canhoto e joguei por equipes ganensas e gostava de jogar, mas o que eu odiava era treinar. Eu era o único jogador canhoto do time e sabia que toda vez que não ia treinar, o treinador vinha me fazer jogar. Decidi que eu ia usar minhas pernas para dançar. Ninguém vai me chutar saindo de seu caixão e é por isso que parei de jogar futebol".

Os Dancing Pallbearers deram a volta ao mundo pela sua maneira única de celebrar funerais. Aidoo imagina o dele assim: "Será um evento gigantesco. No momento, é difícil ver como seria, mas confie em mim, meus meninos fariam qualquer coisa para torná-lo inesquecível. Acho que eles não me deixariam descansar em paz".