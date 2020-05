Quando acaba o contrato de Jorge Jesus com o Flamengo?

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em junho de 2019 para mudar a história da temporada do clube. Quase um ano depois, o português tem mais títulos do que derrotas pelo Rubro-Negro, com direito a conquistar o Brasileirão e a Libertadores de 2019 no mesmo final de semana. Mas até quando ele tem vínculo com o Fla?

O contrato do treinador com o clube carioca só vai até o dia 20 de junho de 2020. Ou seja: o Flamengo tem poucos dias para chegar a um acerto com o "Mister" antes que ele fique livre no mercado.

A negociação vem se arrastando: ainda que as duas partes tenham interesse em prorrogar o vínculo, a paralisação do futebol pela Covid-19 fez que o acordo atrasasse para sair. Agora, cada dia que passa o torcedor rubro-negro fica mais na expectativa do anúncio da renovação, visto que Jesus já virou ídolo da torcida.

E é claro: uma negociação tão importante para o futuro do clube é complexa, longa e demorada. À medida em que cada cláusula é acertada, mais e mais notícias pipocam na internet, assustando o torcedor flamenguista.

As últimas tendências, no entanto, dão conta de que a renovação pode estar próxima. Mesmo com este prazo limite até dia 20 de junho, Jorge Jesus e o Flamengo parecem estar em sintonia: segundo apurado pela 'Goal', o acordo está sendo costurado e a diretoria do clube está otimista.

Enquanto a novela ainda se arrasta, é importante saber que estamos cada vez mais próximos do final: apenas detalhes separam as duas partes de um final feliz.