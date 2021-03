"Quando Griezmann está em campo, o Barça joga com dez"

Griezmann não atravessa o seu melhor momento com a camisa do Barcelona. O francês, que acabou sendo eliminado da Champions nessa quarta-feira, foi duramente criticado pelo lendário Hristo Stoichkov.

O búlgaro, com passado 'culé', aproveitou a sua entrevista ao 'Sportsport.ba' para criticar duramente o camisa '7': "Quando está em campo, o Barcelona joga com dez jogadores".

Mas não foi só isso. O ex-jogador pediu ainda a saída do atacante o colocou atrás dos seus companheiros. "Se querem fazer algo a longo prazo, precisam vendê-lo. Trincão e Braithwaite devem ficar. O que Griezmann está fazendo ali?".

As críticas surgem justo quando o diário 'AS' informou nessa quinta-feira que Mateu Alemany, mão direita de Laporta, terá que tomar uma decisão sobre o futuro do galo.

Até aqui na temporada, Griezmann tem onze gols e onze assistências após disputar 38 partidas, com cerca de 2.743 minutos em campo.