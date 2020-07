Quando Rodrygo chegou, Modric advertiu: "Me respeita, que eu tenho idade para ser seu pai"

Modric deixou as coisas claras para Rodrygo desde que o brasileiro ingressou no primeiro time do Real Madrid. Obviamente, com um tom claro de brincadeira, mas algo que era vital para o início de um relacionamento cordial entre os dois. Esta história foi trazida à luz pelo atacante em uma conversa com seus seguidores no Twitter.

Sobre o croata, ele disse: "Temos um relacionamento muito bom, um relacionamento de pai e filho. Quando ele descobriu que meu pai tinha 35 anos, ele não acreditou e então me disse: 'Bem, então me respeita, que eu tenho idade para ser seu pai. Desde então, ele sempre me chama de filho e eu chamo ele de pai".

Ele escolheu Cristiano Ronaldo como seu jogador favorito e falou de seu ritual antes da partida: "Eu sempre calço primeiro a chuteira direita e a caneleira direita, depois amarro a chuteira direita... Quando pulo no campo, sempre ponho o pé direito primeiro, nunca piso na linha... e eu sempre vou ao banheiro antes. E não digo mais porque sou um pouco com as manias que tenho".

Ele também falou sobre Hazard, sobre o qual afirmou: "Jogar com ele é um sonho para mim, porque ele é um dos meus ídolos. Hazard é demais e é uma honra estar do lado dele". Aliás, ele escolheu sua comida espanhola favorita e a vencedora foi a "paella valenciana".