Quando será o jogo atrasado do São Paulo no Brasileirão 2020?

Mesmo com o segundo turno do Brasileirão 2020 já em andamento, o São Paulo está perto de conquistar o "título simbólico" de campeão do primeiro turno. Isso porque o Tricolor paulista está com uma partida atrasada em relação aos seus concorrentes. Por conta da pressão dos clubes, a CBF remarcou os três compromissos do time do Morumbi, que começou a jogar seus três jogos em 25 de novembro e vai 'zerar a dívida' na próxima semana.

Logo na primeira rodada do Brasileirão, o São Paulo teve sua estreia adiada por conta com de um surto de casos de Covid-19 no elenco do Goiás, seu adversário naquela data. A decisão de suspender o duelo veio minutos depois das 16 horas, horário que estava marcado o pontapé inicial na capital goiana.

Outros dois jogos, contra Ceará e Botafogo, foram adiados por conta da participação do Tricolor nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o clube eliminou o Fortaleza em dois jogos malucos.

Recentemente, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz havia cobrado a CBF a respeito dos jogos atrasados do São Paulo.

"Tá na hora da CBF marcar os joguinhos do São Paulo, vão esperar o que? Baixar a temperatura? Não estou reclamando de ter jogado, mas só queria saber quando o São Paulo vai fazer os jogos deles", falou Braz em entrevista coletiva. Dois dias depois, a CBF anunciou a remarcação dos jogos do Tricolor.

Após começar a se 'atualizar' na tabela empatando com o Ceará por 1 a 1 e derrotando o Goiás por 3 a 0, falta um jogo para acabar com o atraso. Agora líder, o time de Fernando Diniz finalmente enfrentará o Botafogo na próxima quarta-feira, 9 de dezembro, às 19h (de Brasília), no Morumbi.