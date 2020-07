Quantos gols Sergio Ramos marcou na carreira?

Um dos grandes ídolos recentes da história do Real Madrid, Sergio Ramos sempre se notabilizou pelo seu poderio ofensivo, além do defensivo. Autor de tentos decisivos, o zagueiro vem demonstrando que seu papel é relevante nas duas áreas, não apenas na defensiva, registrando mais de 100 gols na carreira.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Segundo defensor que mais marcou gols na história do Campeonato Espanhol, Ramos superou o holandês Ronald Koeman ao deixar sua marca contra a Real Sociedad e está atrás apenas de Fernando Hierro, que tem 105 tentos.

O Sevilla é a vítima favorita do zagueiro, com sete gols marcados, seguido por Atlético de Madrid, com seis, e Athletic Club, Malaga e Valencia, com 5.