Libertadores: Antony e Juanfran trabalham para chegar a tempo

Na semana de estreia na Copa Libertadores 2020, o elenco tricolor se reapresentou com novidades no CT da Barra Funda após vencer a Ponte Preta (2 a 1) pelo Paulistão.

O lateral-esquerdo Léo, o meia Gabriel Silva e os atacantes Antony e Helinho treinaram no gramado com os fisioterapeutas nesta segunda-feira.

Preservado contra o time de Campinas no último domingo, o lateral-direito Juanfran também trabalhou no campo durante a manhã.

O equatoriano Joao Rojas, que se recupera de lesão ligamentar no joelho, é outro que apareceu nos gramados sob cuidados da equipe de fisioterapia.

Os jogadores que estão 100% e não atuaram no fim de semana disputaram um amistoso contra o Sub-20 de Cotia, enquanto os titulares fizeram atividades regenerativas.

Antes de embarcar para estrear na competição sul-americana, o Tricolor terá mais dois dias de preparação na capital paulista.

Na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), o São Paulo enfrentará o Binacional na altitude do Peru pela rodada de abertura do Grupo C, que ainda conta com River Plate (ARG) e LDU (EQU).