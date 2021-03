Quase golaço é aceno ao futuro de um Vinícius Júnior que já decide pelo Real Madrid

Depois de passar por dificuldades para vencer a Atalanta por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, na Itália, o Real Madrid teve vida mais tranquila no duelo de volta. Vitória por 3 a 1 dentro do estádio Alfredo Di Stefano: Benzema, Sergio Ramos (de pênalti) e Asensio marcaram para a equipe treinada por Zidane enquanto Luis Muriel descontou para os bergamascos. Depois de dois anos caindo nas oitavas, os merengues enfim retornam às quartas.

Velhos conhecidos do Real Madrid, como Modric, Benzema, Kroos e Sergio Ramos tiveram destaque. Mas Vinícius Júnior, titular, também chamou para si os holofotes. O brasileiro sofreu o pênalti convertido por Ramos, que deu tranquilidade para os espanhóis, mas antes protagonizou um lance espetacular que, por muito pouco, não terminou em um gol antológico.

O atacante de 20 anos recebeu a bola na ponta esquerda e foi avançando, rumo à área da Atalanta, enfileirando adversários, mas quando chegou na cara do gol a finalização foi para fora. Após a partida, o brasileiro reconheceu que ainda precisa melhorar a conclusão de suas jogadas, mas não escondeu o ânimo por ter protagonizado um lance tão bonito.

“Só faltou o gol, mas é bom para chegar em casa e ver como foi a jogada e tentar melhorar, para tentar não errar lances como esse. Mas eu fico feliz por tentar sempre que a bola vem em mim”, disse em entrevista para o TNT Sports. “Na próxima, eu sempre vou com meu pensamento e personalidade para seguir para cima dos adversários”, concluiu.

O próprio Sergio Ramos lamentou a oportunidade perdida pelo jovem companheiro: “É triste porque, depois de fazer o mais difícil, é triste não ver uma jogada daquela não acabar em gol. Eu teria ficado muito feliz se o Vini tivesse marcado aquele gol. O Vini merecia o gol, eu me atirei ao chão, sentindo uma dor, porque o Vini merecia esse gol. Sempre que ele entra em campo ele entrega a vida”, afirmou o capitão madridista em entrevista para o Movistar.

Zidane também elogiou a exibição de Vini: “Fico feliz por ele, porque ele foi quem sofreu o pênalti. Com a velocidade que ele tem, sabemos que pode causar dificuldades em qualquer defesa. Ele é muito importante”, sacramentou.

Com apenas 20 anos, Vinícius ainda tem muito a se desenvolver, mas o rascunho do enorme potencial já aparece nos grandes palcos. Ainda assim, a joia de São Gonçalo também tem seus momentos decisivos, como contra a Atalanta. Desde que ele chegou à Europa, para a temporada 2018-19, ele já sofreu quatro pênaltis considerando todas as competições – mais do que qualquer outro jogador do Real Madrid.