O Barcelona saiu do Santiago Bernabéu derrotado. O time de Quique Setién foi melhor no primeiro tempo e teve, pelo menos, três chances de gol com Griezmann, Messi e Arthur.

O jornalista Juan Manuel Díaz diário 'Sport', analisou a partida do brasileiro, ressaltando a sua grande qualidade técnica, mas evidenciando um problemas físico, já que Arthur não consegue terminar uma partida.

"Que jogador seria se as partidas durassem uma hora! É a assinatura pendente do brasileiro, manter um rendimento nivelado durante todo o jogo, todos os jogos", escreveu.

"Enquanto teve fôlego, entregou o que se espera dele: posse de bola, dinamismo, passe, visão de jogo... Inclusive desfrutou de um mano a mano com Courtois que se tivesse acabado bem poderia ter mudado o rumo da partida", concluiu.

Arthur completou apenas cinco jogos nesta temporada em LaLiga. Seja com Valverde ou agora com Setién, o meia já sabe em que precisa melhorar.