Quem é Andrés Rueda, novo presidente do Santos?

Andrés Rueda é o novo presidente do Santos Futebol Clube. Eleito no pleito deste sábado (12), ele comandará o time da Vila Belmiro de janeiro de 2021 até o final de 2023, assumindo o posto anteriormente ocupado por José Carlos Peres, que sofreu impeachment no último mês de novembro.

Nome da chapa "União pelo Santos", Rueda teve 3.936 votos de um total de 8.154. Os principais concorrentes foram Rodrigo Marino e Ricardo Agostinho, que somaram 1.171 e 1.070 votos respectivamente.

Confira os números totais:

Andrés Rueda: 3.936

Rodrigo Marino: 1.171

Ricardo Agostinho: 1.070

Fernando Silva: 993

Milton Teixeira Filho: 492

Daniel Curi: 477

Rueda chegou a disputar as eleições para presidente do Santos em 2017, quando ficou em segundo lugar, derrotado por Peres. Ele também participou de duas gestões do Peixe, atuando como membro do Comitê de Gestão nas duas oportunidades, ambas abandonadas por não concordar com decisões tomadas por outros membros.

Especialista em engenharia de sistemas, Andrés Rueda trabalhou foi diretor de tecnologia da Bolsa de Valores e Bolsa Mercantil de Futuros. Em episódio recente, chegou a emprestar pouco mais de R$ 11 milhões ao Santos, dinheiro que foi destinado ao pagamento de uma dívida com o Hamburgo da Alemanha.

O processo de transição de mandato com Orlando Rollo (vice de Peres, que assumiu após seu impeachment) deve começar já na próxima semana, mas Rueda só assumirá de fato o Peixe no primeiro dia de janeiro de 2021.

Para o Comitê de Gestão, Andrés Rueda terá José Renato Quaresma, Dagoberto Oliva, Walter Schalka Vitor Sion, Rafael Leal, José Berenguer e Ricardo Campanario, que ao lado do presidente, tomam decisões financeiras referentes ao Santos.