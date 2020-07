Quem é Kai Havertz, sensação do Leverkusen na Bundesliga?

A Bundesliga alemã é um campeonato que tradicionalmente revela grandes jogadores para o futebol. E segue a demonstrar esta característica, como podemos acompanhar hoje através de nomes como Jadon Sancho e Haaland (ambos pelo Dortmund), Alphonso Davies (Bayern)... e Kai Havertz, joia do Bayer Leverkusen que, antes de ter completado 21 anos, já atraia atenção das maiores potências da Europa.

O alemão nascido na região de Colônia fez sua estreia pelos profissionais do Leverkusen quando tinha apenas 17 anos. Naquele duelo contra o Werder Bremen, em 2016, Havertz entrou para a história como jogador mais jovem a estrear no Campeonato Alemão pelo clube da Aspirina.

Este recorde foi quebrado também contra o Werder Bremen, em 2020, no retorno da Bundesliga após a paralização por causa da pandemia da Covid-19, com Florian Wirtz. Mas também serviu para mostrar a maturidade de Havertz, autor de dois gols na vitória por 4 a 1, em campo.

Esta maturidade precoce, inclusive, não é uma avaliação feita do nada ou baseada apenas na frieza de seus (bons) números. Técnico da seleção alemã, Joachim Löw não esconde o ânimo em relação ao meia.

“Depois do primeiro treino dele conosco, eu me perguntei se ele já deveria ter sido chamado há um ou dois anos. Parece que ele sempre jogou com os outros. Eu vi isso poucas, pouquíssimas vezes, em um jogador antes”, disse em entrevista à revista alemã Kicker recentemente.

Pela seleção alemã, Havertz já disputou sete partidas e marcou um gol no empate por 2 a 2 em amistoso disputado contra a Argentina no final de 2019.