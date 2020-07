Quem é o brasileiro que marcou 14 gols desde o fim da quarentena?

O futebol mundial tem um artilheiro no pós-quarentena causada pela pandemia da Covid-19. Não se trata de Robert Lewandowski ou Lionel Messi, mas, sim, do atacante brasileiro Junior Negrão. Principal jogador do Ulsan Hyundai, ele marcou dois gols neste domingo e já chegou a 14 desde a retomada da temporada.

Contratado pelo time coreano há três temporadas, Júnior jogou apenas uma partida em 2020 antes da parada das competições, em fevereiro, pela Liga dos Campeões da Ásia. Depois de três meses sem atuar, voltou a entrar em campo no mês de maio, iniciando sua excelente fase no país asiático.

Com os dois tentos anotados diante do Daegu FC, fora de casa, Júnior também assegurou a liderança do torneio para o Ulsan. A equipe tem 26 pontos conquistados em 11 partidas disputadas, com apenas uma derrota desde o recomeço da competição.

Os poucos resultados ruins da equipe, aliás, estão ligados às partidas em que o brasileiro não balançou a rede. Ele passou em branco em duas ocasiões: o empate por 1 a 1 com o Gwangju e a derrota por 2 a 0 para o Jeonbuk Motors, no final do mês passado.

O jogador, revelado pelo Nacional-AM, rodou por vários clubes do interior do Brasil durante a sua carreira. O maior destaque no seu currículo foi a curtíssima passagem pelo Corinthians, onde atuou apenas uma vez, na derrota por 3 a 0 para o Náutico, no Brasileiro de 2007, torneio que culminou no rebaixamento da equipe alvinegra à Série B do Brasileiro.

Júnior Negrão também atuou em equipes como Guarani, América-MG e Figueirense antes de se aventurar na Ásia. Passou por dois clubes da Tailândia antes de chegar à Coreia do Sul em 2016.

Depois de ser o terceiro colocado na artilharia em 2018 e vice em 2019, o centroavante agora busca o prêmio individual nesta temporada. O torneio, porém, está bem longe de ser encerrado, restando ainda 26 partidas para cada equipe.