Quique Setién denuncia o Barça por incumprimento de contrato

Nem em um dia de vitória o Barcelona tem descanso. Nesse domingo, a 'Catalunya Ràdio' assegurou que Quique Setién apresentou uma denúncia contra o conjunto catalão por "incumprimento de contrato".

De acordo com a citada fonte, o ex-treinador azulgrana reclama que não recebeu todos os valores acertados em contrato, por isso resolveu levar o Barça a justiça.

Após rescindir o contrato com o clube, o treinador denuncia que não está de acordo com o valor e quer receber o que foi acertado inicialmente com o ex-presidente Josep Maria Bartomeu.

Em outra situação se encontram os seus auxiliares. Eder Sarabia, Fran Soto e Jon Pascua que anunciaram essa semana que finalmente resolveram os seus problemas com o clube.