VÍDEO: Rafael Moura prefere ter os pés no chão

No último dia 25/07, o Goiás enfrentou o Brasiliense em um amistoso com o intuito de se preparar para a volta do Campeonato Brasileiro.

Com doblete de Rafael Moura e gols de Sandro, Lucão e Vinícius Lopes, a equipe de Ney Franco ganhou de 5 a 1, com o gol do Brasiliense sendo um gol contra em lance de cabeça.

Você pode conferir o homem do doblete no vídeo acima falando sobre suas expectativas para a volta do Brasileirão, para a qual ele prefere estar com os pés no chão.