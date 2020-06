Rafinha elege o melhor técnico do mundo

O lateral-direito do Flamengo não poupou elogios a Pep Guardiola, seu técnico na época gloriosa que viveu no Bayern de Munique. Em entrevista ao programa 'Aqui com o Benja', Rafinha contou sobre a experiência que teve com o treinador, que para ele é o melhor do mundo.

"Tive a felicidade de passar três anos maravilhosos com ele. Para todos, é o melhor treinador de futebol do mundo. Foi o auge da minha carreira, porque foram tantas conquistas boas que tive na minha vida que conviver com ele, ter jogado com ele, acho que para mim foi meu maior prêmio. Ele ter feito no livro dele um capítulo em minha homenagem, acho que isso aí já diz tudo. Tem tantos jogadores que poderia ter homenageado no Bayern, ter escolhido minha pessoa, falando que eu era imprescindível no sistema dele, que comigo jogando o time funcionava, explicou tudo. Não existe uma recompensa melhor que essa. Isso foi a cereja do bolo, foi um prêmio muito grande na minha vida", disse o lateral.

Além disso, o jogador de 34 anos admitiu que um convite de seu treinador favorito o faria cogitar uma saída do Rubro-Negro carioca. "Se o homem chamar, é complicado. Tem que pensar com carinho. Um chamado do Pep (Guardiola) não pode ser em vão. Eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa. Foi um treinador que eu aprendi com ele. Durante os três anos que ele passou em Munique, foi o treinador que eu mais joguei no Bayern. Joguei 120 partidas com o Guardiola. Mudou o esquema do time para me fazer jogar", reconheceu.

Com a camisa do Bayern de Munique, Rafinha conquistou um total de 18 títulos.