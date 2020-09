Rafinha, outro sentenciado por Koeman

O Barcelona vai jogar neste sábado o primeiro jogo da pré-temporada contra Nàstic e Ronald Koeman deixou claras as suas ideias para este curso. O técnico holandês deixou de fora grandes jogadores como Vidal e Luis Suárez, além de Umtiti e Rafinha.

No caso do meio-campista, já havia sido dito que ele não teria lugar nesta remodelação da equipe, por isso terá que procurar um novo lugar para jogar. Desta vez, parece que a transferência é a opção que ganha mais força.

No ano anterior, Rafinha estava emprestado ao Celta e teve um papel importante com até 30 jogos e quatro gols, mas o problema estará no preço que o Barcelona colocou nele.

O clube 'culé' prevê arrecadar cerca de 16 milhões de euros, valor elevado para as equipes que pretendem obter os seus serviços. Na Premier, sim, ele poderá ter mais chances.