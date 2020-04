Raí diz que Neymar é gênio e completa: 'não é fácil ser ele'

Um dos maiores ídolos do PSG, Raí abriu no caminho para que outros brasileiros brilhassem no clube parisiense. Entre 1993 e 1998, Raí foi capitão e camisa 10 do PSG e hoje, como um torcedor, não escondeu a admiração que tem pelo atual ídolo do time: Neymar.

"Eu o admiro muito. Paris é abençoada com um gênio do futebol. Ele tem demonstrado isso repetidas vezes, mais recentemente contra o Borussia Dortmund. Ele tem os meios para levar o clube às conquistas de suas ambições", afirmou o atual coordenador técnico do São Paulo à France Football.

A revista francesa, por sinal, elegeu o ídolo parisiense da década de 90 como o principal jogador brasileiro que já passou pela Ligue 1. Na disputa estavam outros grandes nomes como Ronaldinho e Juninho Pernambucano, que também fizeram história na França.

Ainda sobre Neymar, Raí disse uma frase que ficou famosa por ser dita por Edu Gaspar após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2018: "Não é fácil ser Neymar". O ídolo do São Paulo explicou a afirmção e completou afirmando que crê no desejo do camisa 10 vencer pelo PSG.

"Ele é um fenômeno em que cada gesto é examinado no mundo todo, não é fácil para ele. Mas ele está construindo sua história com PSG e eu tenho certeza de que será muito bonita. A classificação contra o Dortmund foi apenas um capítulo. Suas lágrimas após a vitória revelaram seu lado humano e toda sua vontade para vencer com o PSG", concluiu Raí.

Raí se junta a outros dois campeões mundiais que exaltam Neymar nos últimos dias. Rivaldo, camisa 10 do penta, disse afirmou que prefere o camisa 10 da seleção à Lautaro Martínez no Barcelona. Já Cafú, companheiro de Raí em 1994 e capitão em 2002, afirmou que, tecnimamente, Neymar é o melhor do mundo.