Ralf fecha com o Avaí? Os velhos conhecidos que já reforçaram a Série B 2020

O volante Ralf, ex-Corinthians, segundo o Globoesporte.com, chegou a um acerto com Avaí para defender o clube catarinense na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2020, a diretoria do Leão ainda não confirmou a contratação.

Ídolo no Timão, onde chegou em 2010, o volante tinha contrato com o clube paulista até o final do próximo ano, mas teve seu vínculo encerrado em janeiro, depois que o novo técnico alvinegro, Tiago Nunes, decidiu que não pretendia contar com ele em sua equipe. Na mesma leva, Jadson, outro nome importante do passado recente do Corinthians foi dispensado.

Aos 36 anos, se a contratação se efetivar, Ralf vai se juntar a outros nomes conhecidos pelo torcedor brasileiro que também chegaram recentemente e vão disputar a segunda divisão do Brasileirão em 2020, veja alguns deles:

MARCELO MORENO - Cruzeiro Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

O boliviano foi campeão mineiro pelo Cruzeiro em 2008 e um dos artilheiros da Libertadores daquele ano. Apesar de ter feito menos de 40 jogos pelo clube na época, a identificação de Marcelo Moreno com a Raposa o levou de volta à BH em 2014, quando foi novamente campeão mineiro, além de ter sido peça chave na conquista do Brasileirão daquele ano.

Agora, aos 32 anos, em sua terceira passagem pelo clube, ele reforça a equipe na Série B. Além do Cruzeiro, Marcelo Moreno, no Brasil, também jogou no Grêmio e no Flamengo.

GUM - CRB Foto: Lucas Merçon/Fluminense/Divulgação

O veterano zagueiro que passou a maior parte de sua carreira no Fluminense, clube no qual foi campeão sete vezes, vai disputar a Série B defendendo as cores do CRB. Vai ser a segunda equipe que ele defende desde que deixou o clube das Laranjeiras em 2018, na temporada passada caiu com a Chapecoense.

CAMILO - Ponte Preta Foto:Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Antes da paralisação dos futebol por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, o jogador de 34 anos estava no Mirassol e iria disputar a Série D, no entanto, o presidente da Ponte o confirmou como reforço da Macaca.

Camilo jogou em diversos clubes e tem um currículo cheio, dentre ele Cruzeiro, Internacional, Chapecoense, Sport e Botafogo.

MÁRCIO ARAÚJO - CSA Foto: Pedro Martins/MoWa Press

Ex-Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, o volante vai defender a equipe alagoana na disputa da segunda divisão de 2020. Aos 35 anos, ele tem mantém como uma de suas principais características a boa leitura de jogo, o jogador tem números expressivos de roubadas de bola em boa parte dos clubes pelos quais atuou.

Desde que deixou o Flamengo em 2017, Márcio Araújo defendia a Chapecoense e, assim como Gum, era parte da equipe rebaixada em 2019.

BRUNO SILVA - Avaí Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

Outro jogador com o currículo bastante extenso, Bruno Silva tem passagens por grandes times do Brasil, como Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Internacional - time que defendeu na temporada de 2019.

Agora, com 33 anos, ele se juntou ao Avaí, podendo ter Ralf como companheiro, para a disputa da segunda divisão.

APODI - Ponte Preta Foto:Sirli Freitas/Chapecoense

O lateral, com passagens por diversos clubes brasileiros, como Santos, Bahia, Ceará e Chapecoense, além de alguns fora do país, agora, aos 33 anos, defende a Ponte Preta, equipe pela qual vai disputar a Série B de 2020. A época mais marcante da carreira do lateral foi durante sua primeira passagem pelo Vitória, entre 2006 e 2007.

JEAN - Cruzeiro Foto:Alexandre Schneider/Getty

Aos 33 anos, o jogador vai vestir a camisa do Cruzeiro na primeira vez em que o clube vai disputar a segunda divisão do nacional. Ele está emprestado à Raposa pelo Palmeiras, clube pelo qual já foi multicampeão desde que chegou em 2016. Ele também passou por São Paulo e Fluminense durante seus 15 anos no futebol profissional.

MORAIS - Confiança

"É o momento de o Vasco jogar como time pequeno, ser humilde e esperar o adversário.", disse o ex-meia Morais. pic.twitter.com/q54pLcJorL