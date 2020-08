Ramon analisa estreia do Vasco com vitória sobre o Sport

O Vasco da Gama estreou pelo Brasileirão contra o Sport após ter a primeira rodada adiada em função de seu adversário, o Palmeiras, disputar a final do Campeonato Paulista no mesmo dia. A vitória desta quinta-feira por 2 a 0 teve gols de Felipe Bastos. Após a partida, o técnico Ramon Menezes comentou o desempenho da equipe.

"A gente já sabia das dificuldades que iria enfrentar. Por ser estreia de campeonato, sempre cria aquela ansiedade normal. Sabíamos que íamos enfrentar esse lado, mas os jogadores estavam muito conscientes, a semana foi muito boa e foi o retrato do jogo. A gente vem treinando muito. Tivemos a oportunidade de ver o adversário jogar na primeira rodada, fizemos um estudo legal deles. Conseguimos, sobretudo no primeiro tempo, ter o controle do jogo. Dificultamos as ações do adversário, que é a nossa tônica", disse o treinador.

Ramon ainda comentou sobre o segundo tempo, quanto o time teve o desafio de conter a pressão dos adversários. "No segundo tempo, o Sport circulou mais a bola, pressionou um pouco mais, mas a gente teve a inteligência e competência na fase defensiva, onde conseguimos neutralizar a fase ofensiva do Sport. E conseguimos vencer, que era o mais importante hoje. Saio muito feliz", acrescentou.

"Estamos vivendo um momento completamente diferente do que vivemos antes. Jogadores sentiram muito esse tempo parado, a falta de jogo, fizemos a nossa preparação para o Carioca. A preparação foi muito boa, mas fizemos poucos jogos. Mesmo assim, saio muito contente pela vitória. A torcida do Vasco está contente. Já falei no vestiário que a vitória é dos jogadores, fruto de um grande entendimento de um trabalho", completou.

O próximo compromisso do Gigante da Colina na competição será diante do São Paulo, neste domingo (16/8), às 16h, em São Januário.