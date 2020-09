Nesse dia 27/09, o Vasco recebeu o Bragantino e acabou com um empate em jogo que teve gols de Vinícius Paiva para o time da casa e Lucas Evangelistas para empatar o jogo apenas um minuto depois.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico do Vasco, onde ele vê seu time mostrando equilíbrio na disputa do Brasileirão