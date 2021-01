Ramos e Carvajal não treinam e são dúvida para Copa del Rey

Más notícias para o Real Madrid. Os jogadores Dani Carvajal e Sergio Ramos não puderam participar do treino da equipe nesta terça-feira, por isso podem ser baixa para a Copa del Rey contra o Alcoyano.

Segundo meios de comunicação como 'Marca' e 'AS', ambos os zagueiros não acompanharam os seus companheiros na sessão matinal de Valdebebas. Rodrygo também não entrou em campo, pois continua se recuperando da lesão sofrida contra o Granada.

Carvajal havia se recuperado dos problemas musculares que o obrigaram a desistir da primeira partida do ano contra o Celta, na qual também forçou o quinto cartão amarelo. Além disso, o internacional espanhol perdeu o próximo jogo do campeonato contra o Osasuna e também não chegou à Supercopa.

Depois de se juntar ao trabalho com o restante da equipe nos últimos dias, tudo apontava para o retorno dele no compromisso da Copa do Rei, mas essa derrota de última hora mudou novamente os planos da equipe. Já o capitão merengue, seu desconforto está localizado no joelho. Na verdade, ele saiu de La Rosaleda com um curativo naquela região e mancando.

Em troca, Zidane conseguiu recuperar Varane, que se retirou na semifinal da Supercopa devido a um pisão no pé. Além disso, o treinador francês voltou a contar nesta sessão com Víctor Chust e Antonio Blanco, que poderão ser novidades para o encontro da Copa do Rei.