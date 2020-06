"Real Madrid? A decisão quem tomará sou eu"

Dani Ceballos saiu emprestado ao Arsenal e ficará até a Premier League terminar após a prorrogação de seu contrato nesta situação excepcional. Depois, o meio-campista tem claro o que fará.

"Eu sou quem tem que tomar a decisão e onde estou mais confortável é onde quero estar. O treinador me disse para jogar um ano fora e terei uma conversa com ele para a temporada seguinte", afirmou ele no programa de rádio 'El Larguero' da 'SER'.

Ceballos garantiu que não terá "muito tempo" porque sua intenção é começar de novo "no início de setembro".

"Tenho de colocar o Real na balança. No próximo ano, quero me sentir importante, jogador, e dificilmente poderia ser no Real na grande temporada que eles estão fazendo este ano. Não fecharei as portas para nenhum clube", Ceballos continuou.

A ideia de Ceballos é tirar férias no final de julho e, alguns dias depois, ele decidiria o que fazer. "Não se sabe o que vai acontecer, mas dificilmente poderei jogar 40 jogos no Real. Quero ser feliz jogando e no próximo ano também", continuou ele.

Quanto às controvérsias de arbitragem, Ceballos expressou sua opinião: "Real e Barcelona precisam parar de falar sobre árbitros. Se o Real está liderando, é por mérito próprio, porque é uma equipe compacta e difícil de perder pontos", finalizou.