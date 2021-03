Real Madrid acaba com o sonho italiano

Precisando vencer após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, a Atalanta começou o duelo do Alfredo Di Stéfano com o ímpeto ofensivo e exigiu a primeira defesa de Thibaut Courtois com tentativa de Gosens logo no segundo minuto de bola rolando.

Os italianos esboçaram uma pressão com diversos cruzamentos e escanteios no começo da partida, mas sem conseguir novas finalizações. Enquanto isso, o Real Madrid se defendia e tentava escapar em velocidade quando roubava a bola.

O time de Zidane conseguiu equilibrar a partida e teve sua primeira boa chance somente aos 26 minutos. O lance foi protagonizado por Vinicius Junior, que recebeu com espaço pela esquerda e invadiu a área tabelando com Karim Benzema. O goleiro Sportiello estava caído, mas o brasileiro chutou em cima do zagueiro.

Na primeira finalização a gol do Real Madrid, a rede balançou. O lance aconteceu aos 33 minutos e foi um verdadeiro presente de Sportiello, que entregou a bola com um passe errado. Modric dominou, invadiu a área e tocou para Benzema mandar de primeira para dentro.

A hora do intervalo chegou após um primeiro tempo de poucas oportunidades reais nos dois lados. Ambos os times acabaram o primeiro tempo tendo apenas um chute a gol cada. Na posse de bola, o Real Madrid teve superioridade durante os 45 minutos iniciais, com 59% contra 41% da Atalanta.

Os italianos voltaram para o segundo tempo com alteração para tentar aumentar o volume de jogo no ataque. Zapata entrou no lugar de Pasalic, mas quem quase mexeu no placar foi Vinicius Junior, jogador muito ativo durante a partida.

O jovem fez grande jogada iniciando no campo de defesa e subindo pela esquerda. Ele passou por três adversários, invadiu a área e ficou na cara do goleiro, mas faltou precisão. Seu chute sutil saiu pela linha de fundo.

A cria do Flamengo deu origem ao segundo gol. O atacante avançou desde o meio de campo em velocidade e foi derrubado por Rafael Tolói ao invadir a área driblando o capitão ítalo-brasileiro. Sergio Ramos foi para a cobrança e mandou a bola no lado direito do goleiro Sportiello, que escolheu o canto certo, mas não alcançou.

Com vantagem tripla no placar agregado, o Real Madrid administrou o jogo e viu Courtois fazer boas defesas em tentativas de Zapata. Quando a partida chegou aos 80 minutos, parecia não haver mais emoções reservadas, mas as redes voltariam a balançar.

A Atalanta chegou ao seu gol aos 82 minutos, com uma linda cobrança de falta. Em boa oportunidade, perto da área, Muriel bateu com perfeição e colocou a bola no ângulo, fazendo Courtois voar para seu lado esquerdo e encostar nela, mas sem conseguir evitar o golaço italiano.

E havia tempo para mais, com um jogador que recém havia saído do banco de reservas. Lucas Vázquez iniciou o lance, avançou pela direita, pedalou na entrada da área e serviu Marco Asensio, que dominou dentro da área com o pé esquerdo e, também de canhota, chutou forte e rasteiro para o fundo do gol, acabando com as chances italianas.

Com o apito final, o Real Madrid garantiu o placar agregado de 4 a 1 e confirmou sua vaga para as quartas de final da Champions League. Os confrontos das quartas de final serão definidos por sorteio em 19 de março.

Os jogos de ida da próxima fase estão marcados para ocorrer nos dias 6 e 7 de abril. A volta será realizada nos dias 13 e 14 do mesmo mês.