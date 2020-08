O 'novo Varane' desejado pelo Real Madrid

O Real Madrid entra no mês de agosto em que duas palavras ecoam no clube: Champions League. A competição europeia volta com a partida pendente contra o Manchester City, mas na diretoria eles não esquecem as necessidades que a equipe merengue deve atender neste mercado de transferências.

Atualmente, Zinedine Zidane tem zagueiros no time principal: Sergio Ramos, Raphäel Varane, Éder Militao e Nacho Fernández, sendo este último o coringa nas laterais. Por esse motivo, é cogitada a alternativa de adicionar mais um defensor.

Como 'AS' diz, o primeiro da lista em Valdebebas é Benoît Badiashile, um jovem defensor do Monaco que tem os mesmos poderes que Varane na sua idade. Seria um movimento semelhante ao que o clube fez com o Lens na época.

O já campeão mundial assinou como merengue com apenas 17 anos, dois a menos do que Badiashile (19), mas tem um precedente semelhante: ele tem pouco mais de 20 jogos como profissional, mas possui condições promissoras. Ele usaria os primeiros anos na capital como treinamento.

Badiashile, internacional com a França nas categorias de base, é um jovem zagueiro que tem invejável ​​poder físico: ele é rápido em cortar, mede 1,92cm e não se intimida em lançar a bola desde atrás. Seu defeito, uma falta de concentração que ele às vezes peca em certos momentos do jogo.

O Real Madrid não terá um caminho fácil: o jovem tem contrato até 2024 com o Monaco e não sairia por menos de 40 milhões de euros. Manchester City e Wolverhampton Wanderers são outros clubes que estão atrás dele.

Se a operação finalmente ocorrer, Badiashile pode se gabar de ter passado pelas mãos de dois dos ícones do futebol francês: Thierry Henry - que o treinou em Monaco - e Zinedine Zidane.