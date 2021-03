Real Madrid contra a Atalanta: sem Casemiro, nem Hazard, mas com Marcelo

Zidane convocou 19 jogadores para o jogo contra a Atalanta, correspondente ao jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, que será disputada no Alfredo Di Stéfano.

A principal ausência é de Hazard, e não porque sua incidência no jogo estivesse sendo fundamental para os merengues. Mas sim, por causa de sua recaída. Seu novo problema é muscular e está localizado no psoas direito. Outra lesão para o belga.

Além disso, Casemiro perderá esta partida crucial. O brasileiro não jogará por conta de suspensão, por conta do cartão que viu em Bérgamo na ida, que terminou com um resultado de 1 a 0 para o Real Madrid. Em seu lugar poderia jogar Fede Valverde, que é presenteado com uma oportunidade de ouro.

E a notícia positiva para Zidane é que Marcelo está de volta, embora tudo aponte para o francês Mendy ser o titular. O lateral brasileiro foi a novidade do treino de domingo, já que o lateral saiu sobrecarregado dos treinos da última sexta-feira e não pôde entrar na lista para o jogo da LaLiga.

Desta forma, estão presentes 19 jogadores: três goleiros, seis zagueiros, quatro meias e seis atacantes, entre os quais se encontra Karim Benzema, em quem se apoia a equipe merengue para chegar às quartas de final.

Confira a lista dos convocados pelo Real Madrid para o jogo contra a Atalanta

Goleiros: Courtois, Lunin e Altube.

Zagueiro: E. Militão, Sergio Ramos, R. Varane, Nacho, Marcelo e F. Mendy.

Meiocampistas: Kroos, Modrić, Valverde e Isco.

Atacantes: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Rodrygo e Hugo Duro.