Real Madrid deixa a Inter com um pé fora da Champions

Inter de Milão e Real Madrid chegaram ao Giuseppe Meazza ocupando as duas últimas posições do grupo B e sabendo da goleada do líder 'Gladbach por 4 a 0 sobre o Shakhtar Donetsk, o que diminui a chance da classificação de ambos os favoritos.

Após um minuto de silêncio pelo falecimento de Maradona, os times iniciaram uma disputa que já teve rede balançando aos 6 minutos, com pênalti cobrado por Eden Hazard.

A jogada que deu origem à penalidade teve passe de Odegaard para Nacho, que recebeu dentro da área e foi derrubado por Barella. Sem precisar do VAR, o juiz autorizou a cobrança, e o belga não desperdiçou a oportunidade diante de Handanovic.

Com desvantagem no placar, a postura da Inter de Milão passou a ser mais ofensiva e o jogo ficou equilibrado, mas com baixíssima criação de chances reais de gol.

Se Zinedine Zidane estava preocupado com o avanço dos italianos, a vitória de sua equipe ficou mais próxima aos 32 minutos, quando Arturo Vidal foi expulso por exagerar nas reclamações.

O chileno queria pênalti após cair dentro da área, mas o juiz não viu irregularidade e apresentou o amarelo por reclamação. Após a insistência nas queixas, o árbitro mostrou o segundo cartão amarelo para o jogador da Inter e, em seguida, o vermelho.

Com vantagem no placar e no número de atletas em campo, o Real Madrid voltou a ditar o ritmo de jogo, mas não levou perigo nem foi ameaçado antes do intervalo.

O segundo tempo iniciou com a Inter de Milão tentando manter a posse de bola no campo de ataque, postura que sugeria um segundo tempo equilibrado, mas Zidane promoveu uma mudança com efeito imediato.

Aos 58 minutos, o técnico francês tirou Odegaard e Mariano de campo para colocar Casemiro e Rodrygo. O atacante revelado pelo Santos foi direto para o lado esquerdo e, em questão de segundos, recebeu cruzamento de Lucas Vázquez. Livre no segundo pau, o jovem brasileiro chegou batendo de primeira para ampliar a vantagem no placar.

Os momentos finais do confronto foram marcados pela ampla posse de bola do Real Madrid no campo de ataque. Os italianos pouco fizeram para reagir e Perisic, aos 81 minutos, exigiu a única defesa de Courtois em todo o jogo.

O resultado deixa o time de Zidane em segundo lugar no grupo B. Com sete pontos, está atrás do 'Gladbach (8), e à frente de Shakhtar Donetsk (4) e Inter de Milão (2). O time de Antonio Conte precisa ter vencer os dois últimos jogos e torcer contra o Real Madrid para ter chances de avançar.

A próxima rodada está marcada para a quinta-feira que vem, quando os ucranianos recebem os espanhóis e os italianos visitam os alemães.