Real Madrid divulga lista sem Carvajal nem Ramos

Zinedine Zidane confirmou os 20 nomes escolhidos para o jogo desse sábado, contra o Alavés, pela 20ª rodada. A bola começa a rolar no Estádio de Mendizorroza às 17h (horário de Brasília) / 20 (hora portuguesa).

O Real Madrid vai a campo sem as presenças de Sergio Ramos e Dani Carvajal. O lateral participou de parte do treino do grupo nesta sexta-feira, enquanto Sergio Ramos e Odegaard trabalharam no interior das instalações. Rodrygo e Valverde seguem em processos de recuperação.

Com 37 pontos, o time de 'Zizou' ocupa o segundo lugar do Campeonato Espanhol e vê o Atlético de Madrid liderando com sete pontos a mais. O Alavés é o 17º e acumula 18 pontos.

Lista de relacionados do Real Madrid para visitar o Alavés

Goleiros: Courtois, Lunin e Altube

Defensores: E. Militão, R. Varane, Marcelo, Odriozola, F. Mendy e Chust

Meio-campistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Isco e Blanco

Atacantes: Hazard, Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr. e Mariano