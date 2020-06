Real Madrid exibirá documentário sobre recuperação de Marco Asensio

Depois de mais de um ano no dique seco devido a uma lesão no ligamento cruzado e no menisco externo do joelho esquerdo, o jogador do Real Madrid, Marco Asensio, saltou ao campo na segunda metade do jogo desta quinta-feira contra o Valencia.

E ele não voltou de uma maneira convencional, já que o das Ilhas Baleares mandou a bola para o fundo do gol na primeira bola que ele tocou. Fazia apenas 30 segundos que Zinedine Zidane o tinha colocado em campo.

Asensio é tido como a grande contratação da equipe pelo restante da temporada e no Real Madrid eles quiseram comemorar com a transmissão no sábado à noite do documentário 'Marco, el desafío'.

Em tal documentário é possível ver o lado mais humano de Marco Asensio: um jovem jogador de apenas 23 anos (agora 24) que viu como sua carreira esportiva foi paralisada devido a uma das lesões mais difíceis de superar no mundo do futebol: ruptura de ligamentos e de menisco externo.

Por esse motivo, a entidade merengue quis que a história de superação do ex-jogador do Mallorca e Espanyol fosse imortalizada em um documentário que será transmitido pelo 'Real Madrid TV', o canal oficial do clube.