Hazard e Ramos treinam com o grupo e podem voltar no sábado

O Real Madrid se prepara pensando no jogo do próximo sábado, quando recebe o Elche pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sergio Ramos e Eden Hazard trabalham intensamente e dão otimismo para retomarem as condições físicas ainda antes da partida de volta da próxima terça-feira contra a Atalanta pelas oitavas da Champions League.

O capitão está focado em sua recuperação após passar por cirurgia no joelho. O belga, que não disputa um jogo desde 30 de janeiro, também evolui em sua lesão muscular.

Ambos vinham treinando separadamente, mas nesta quarta-feira trabalharam sem problemas junto com o restante do grupo e têm chances de receberem alguns minutos na partida contra o Elche.

Depois do empate em 1 a 1 contra o Atlético de Madrid, time de Zinedine Zidane é o terceiro colocado e soma 54 pontos, dois a menos que o Barcelona e cinco atrás do líder Atlético, que entra em campo nesta quarta-feira e pode ampliar a vantagem.

O Elche, por sua vez, vem de vitória contra o Sevilla por 2 a 1, acumula 24 pontos é apenas o 17º colocado no Campeonato Espanhol.