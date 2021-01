Real Madrid nega tensões com a Inter por Achraf

Caso houvesse dúvidas com Achraf e Inter, o Real Madrid já explicou tudo. O clube merengue decidiu compartilhar uma declaração oficial depois de ver as informações que aparecem no 'Corriere dello Sport'.

Tal meio havia explicado neste sábado que há posições conflitantes entre os dois clubes e que a entidade merengue esperava uma série de garantias para o pagamento da primeira parcela da transferência de Achraf.

Além disso, o 'Corriere dello Sport' deixou escapar que, devido ao não pagamento, o Real Madrid poderia estar pensando em recuperar o lateral. Porém, a equipe do Santiago Bernabéu garantiu que tudo fosse "totalmente falso".

"Em relação à informação publicada pelo 'Corriere dello Sport' sobre alegadas tensões entre o nosso clube e a Inter de Milão, o Real Madrid quer afirmar que tal informação é absolutamente falsa", disse o comunicado.

Em seguida, o Real insistiu que não havia pedido nada à Inter e que tem um ótimo relacionamento com a equipe italiana, que chama de "um clube amigo".



“O Real Madrid não procedeu em nenhum momento a uma alegada exigência de garantias à Inter de Milão, conforme consta da publicação. Os termos da transferência do jogador para a Inter estão enquadrados nas relações contratuais usuais e normais entre clubes de futebol. E mais neste caso com a Inter de Milão, com quem o Real Madrid sempre manteve e mantém excelentes relações como um clube histórico e amigo", o Real encerrou o caso.