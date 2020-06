Real Madrid quer renovar com Sergio Ramos até 2022

Sergio Ramos e Real Madrid estão muito próximos de se entender. Tanto o clube quanto o capitão querem prolongar o relacionamento, que termina em 30 de junho do próximo ano, em 2021.

Assim, a equipe merengue proporá uma renovação por mais um ano, até 2022. Isso acontece por conta da política do clube de não oferecer mais de uma temporada aos jogadores que já passaram dos trinta.

O 'AS' informou que o Real Madrid e Sergio Ramos ainda não se sentaram para negociar, mas que ambas as partes concordarão em estender o contrato por pelo menos mais uma campanha.

Sergio Ramos já deixou claro obedecerá as regras do Real Madrid. "Vamos chegar a um entendimento, independentemente do que o clube queira. Nunca exigi dois, três ou quatro anos. Entendo que, em uma certa idade, eles façam isso por um ano", garantiu ele na prévia do jogo contra o Manchester City.

Desta forma, Sergio Ramos terminaria seu contrato meses antes da Copa do Mundo do Qatar, que poderia ser seu último grande torneio com a Espanha, e nas datas em que o novo Bernabéu será estreado.

Precisamente o capitão quer estar em seu novo estádio. Isso foi confirmado por René Ramos, irmão e representante do zagueiro, que descartou que depois de jogar no novo Bernabéu, o jogador pudesse se aposentar.