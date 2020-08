Real Madrid recusa primeira oferta do Napoli por Reguilón

O destino de Sergio Reguilón pode estar na Serie A. Nos últimos dias, o interesse do Napoli pelo lateral esquerdo já foi conhecido, mas agora os italianos deram um passo a frente para sair na frente de outros interessados ​​no jogador .

O portal 'La Gazzetta dello Sport' fala nesta quinta-feira sobre como estão as negociações e, aparentemente, o Napoli já teria feito uma primeira oferta formal para levar o jogador. Lembre-se de que entidades como o Chelsea ou o Everton também o têm em seus radares.

Especificamente, a equipe italiana teria colocado sobre a mesa cerca de 15 milhões de euros. Um montante que o Real Madrid considerou insuficiente, razão pela qual esta primeira abordagem do Napoli diminuiu.

O desejo da equipe merengue é arrecadar entre 20 e 25 milhões de euros com o jogador de futebol. No entanto, a citada mídia italiana destacou dias atrás que o Napoli não quer investir tanto e até consideraria oferecer um empréstimo com opção de compra.