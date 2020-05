Real Madrid: sacolas biodegradáveis e quartos privados

O Real Madrid voltou a treinar em Valdebebas 60 dias depois e o fez seguindo rigorosas medidas de segurança, mantendo distância e cumprindo o protocolo estabelecido.

Algumas sessões individuais em dois grandes grupos de 14 jogadores em que foram utilizados até três campos, conforme indicado pelo jornal 'AS'.

Além disso, os 'merengues' adotaram outras medidas para evitar qualquer tipo de contágio por coronavírus, como o uso de quartos individuais presentes na residência de Valdebebas, onde haviam preparado roupas de treinamento em sacos biodegradáveis.

Pouco antes de entrar em campo, os jogadores tiraram as luvas e as máscaras e usaram as chuteiras e o material de treinamento que o clube colocou à sua disposição em um compartimento privado.

Após a sessão de pouco mais de uma hora, os madridistas voltaram para deixar tudo nos compartimentos, retornando aos quartos com uma máscara e luvas na mão para tomar banho. Lá eles voltaram para deixar as roupas de treinamento em uma bolsa biodegradável e foram direto para seus carros, para casa.