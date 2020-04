Real Madrid terá camisa especial para próxima Champions

O Real Madrid terá uma camisa especial para a disputa da Liga dos Campeões da próxima temporada. Segundo o Footy Headlines, site conhecido por antecipar os uniformes de clubes do mundo todo antes de seus lançamentos oficiais, a vestimenta será inspirada na camisa usada pelo clube na temporada 2001-02.

A camisa usada naqueles anos ficou marcada na história do clube. Foi vestindo ela que o clube conquistou seu nono troféu da Liga dos Campeões. A camisa era uma polo branca e tinha pouquíssimos detalhes da Adidas, fornecedora do Real Madrid desde aquela época, em preto.

O nono título europeu do Real Madrid foi conquistado contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha, com o famoso gol de voleio de Zinedine Zidane.

Ainda de acordo com o site, não há nada de concreto sobre a camisa além do fato de que ela será branca e que deve estar disponível a partir do mês de agosto.

A camisa do torneio europeu será diferente daquelas que serão utilizadas nos torneios espanhóis. O Footy Headlines vazou informações de que a camisa titular, usada principalmente nos jogos no Santiago Bernabéu, será branca com detalhes em azul e rosa.