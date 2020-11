Real Madrid treina no San Siro antes do confronto com a Internazionale

O Real Madrid tem uma verdadeira final nessa quarta-feira contra a Inter de Milão em San Siro para Champions League 2020-21.

A situaçaõ no Grupo B é a seguinte, o Mönchengladbach lidera com cinco pontos, segudo do Real Madrid com quatro, Shakthar também com quatro e a Inter na lanterna com dois.

Ou seja, é vida ou morte para a Inter e uma verdadeira final para o time de Zinedine Zidane, que fez o último treino antes da partida decisiva em San Siro.

Confira no vídeo acima como foi o treino do Real no palco da partida contra a Inter!