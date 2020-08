Real Sociedad anuncia positivo para COVID-19 em dois jogadores

Os casos positivos de COVID-19 no futebol espanhol continuam a crescer. A Real Sociedad foi a última equipe a se juntar depois das provas que "o primeiro time txuri-urdin, juntamente com técnicos e funcionários do clube, passou na sexta-feira", segundo a entidade.

O clube de San Sebastián registrou dois resultados positivos em seu elenco na tarde deste sábado, embora não tenha revelado quais jogadores são.

Estas, conforme especifica a Real em comunicado, “já estão isoladas em suas respectivas casas e farão novo teste de PCR nos próximos dias”.

Além disso, o clube quis sublinhar que as autoridades competentes já estão cientes desta situação e lembrou que, de acordo com o protocolo LaLiga, “os treinos da equipe começaram individualmente”.

Por fim, a Real informou que os negativos passarão por um novo teste na próxima segunda-feira