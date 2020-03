Recado do artilheiro: "Fiquem em casa"

O Comitê Olímpico Nacional Italiano anunciou nesta segunda-feira a suspensão de todas as atividades esportivas até o dia 3 de abril pela crise do coronavírus. Isso deixa a Serie A, Serie B, Serie C e a Serie D em xeque.

A partida entre Sassuolo e Brescia, correspondente a 26º rodada do Campeonato Italiano estava confirmada para hoje, antes do anúncio do CONI.

O atacante do Sassuolo, Francesco Caputo, marcou duas vezes e resolveu comemorar de uma forma inusitada, deixando uma mensagem de tranquilidade aos torcedores.

A mensagem dizia: "Andrà tutto bene #restate a casa", que traduzido para o português seria "vai ficar tudo bem #fiquem em casa".